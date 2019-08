​Fiscalía habría comprobado lavado en campaña de Keiko Fujimori

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, afirmó que no existe corroboración de lo dicho por los testigos y colaboradores, pero el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía ya tendrían las pruebas para afirmar el delito de lavado de activos.

Según La República, el equipo ya habría corroborado las confesiones de al menos 19 testigos protegidos. Es así que afirman que Fujimori montó una red de falsos aportantes con fondos no declarados y de origen dudoso.

Jorge Barata en su momento confesó entregar un millón de dólares en efectivo a Jaime Yoshiyama Tanaka, el jefe de la campaña de la lideresa fujimorista en el 2011. Él, a su vez, afirmó haber entregado el dinero a su sobrino, Jorge Yoshiyama, y él buscó supuestos donantes de dinero.

A esta instancia llega el nombre del empresario Celso Dextre Cuaresma quien aparece como aportante al partido Fuerza Popular con 191 mil 080 soles en aportes.

Él ya declaró y contó cómo se daba el supuesto círculo del dinero para los portes de Odebrecht. "Lo que fue es que le hice un favor a Joge Yoshiyama Sasaki... Me llamó, se identificó y me dijo: 'estoy viendo la campaña de Keiko... y me dijo que quería un apoyo. Le pregunté de qué se trata, me dijo:'necesito que deposites 30 mil dólares'. Le dije que es mucho. Entonces, me dijo: 'No te preocupes, esa plata es mía. Necesito que me hagas ese favor. Entonces, acepté'", afirmó el empresario ante los fiscales según el medio citado.

Fuente: La República

Es así que luego se encontraron y al momento le dijo que tenía 50 mil dólares en un sobre, no 30 mil dólares como dijo al inicio. Aún así lo habría convencido para que hiciera dicha transacción. Luego de eso él hizo un transacción más y el voucher siempre se lo entregaba a Yoshiyama. Además, llenaba documentos sobre su partición económica.

Sin embargo, él afirmó que jamás supo de dónde venía el dinero. Al cuestionar a Jorge Yoshiyama él no le habría dado respuestas contundentes.