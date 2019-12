El ministro de Cultura, Franceso Petrozzi, se reunió con el premier Vicente Zeballos y confirmó que continuará en su cargo.

“Decirles que por el momento estoy volviendo a seguir a trabajar en mi despacho y que las decisiones que tomo durante mi vida ni como tenor ni como congresista y ahora como ministro, han sido nunca fáciles. Yo soy un hombre que he pasado por dos periodos muy difíciles de cáncer, los he sobrevivido y volví a cantar. Cuando tuve que tomar la decisión de abandonar la agrupación política con la que ingresé al congreso, no dudé en tomarla. Cuando tomo una decisión por el bien del sector cultura en el Perú, por el bien de los trabajadores del ministerio, no dudo en tomarla. Podré ser criticado, por su puesto, es imposible gustarle a todo el mundo”, señaló el titular de Cultura tras la reunión.

Foto: Gerardo Marín

Franceso Petrozzi admitió que Zeballos está preocupado por todo lo que ha generado la salida de Hugo Coya de TV Perú.

Foto: Gerardo Marín

“Están preocupados pero yo les digo que me permitan hacerme cargo de lo que he hecho, de lo que he decidido. Que el gobierno no tiene por qué verse envuelto en mis decisiones que yo tomo como ministro, como jefe de un ministerio. Que me permitan hacerme responsable y hacerme cargo de lo que hago. Hemos conversado con detalle del tema y lo que hay que hacer es comunicar”, indicó.

Foto: Gerardo Marín

Petrozzi afirmó que defenderá su decisión y al gobierno de Martín Vizcarra. “Tengo que estar ahí para defender mi gestión y para defender al gobierno. Por el momento sí (me voy a mantener en el cargo”.

Petrozzi tras reunión

Video: Canal N