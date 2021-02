El presidente de la República, Francisco Sagasti, consideró este martes que a la crisis e inestabilidad política que vive el país, se ha sumado una crisis ética y moral, luego que se diera a conocer que funcionarios públicos fueron vacunados contra el COVID-19 en secreto con las dosis del laboratorio chino Sinopharm.

“A la crisis de salud, a la crisis económica, a la crisis social, a la inestabilidad y crisis política que hemos vivido durante los últimos meses, se ha unido esta crisis ética y moral y creo que, desde todas las profundidades de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, tenemos que buscar esa capacidad de regeneración moral y ética, sin la cual ni la recuperación económica ni la paz social ni la salud ni la seguridad, podrán estar a disposición nuestra”, afirmó.

El mandatario participó de la sesión plenaria del 13° Gore Ejecutivo, en donde resaltó que el comportamiento ético de quienes han sido autoridades en los últimos años ha sido cuestionado al estar involucrados en actos de corrupción.

“El comportamiento ético que hemos visto durante los últimos tiempos y me refiero últimos años con autoridades a todos los niveles, con personajes públicos desde lo más alto hasta lo local, acusados de corrupción, acusados de actos indebidos, utilizando el poder para beneficio personal”, sostuvo.

En esa línea, el mandatario precisó que se necesita de una “profunda reflexión” respecto a qué se ha hecho mal para poner en esta situación al país.

“Esto requiere una profunda reflexión en el año del Bicentenario de la independencia. Qué hemos hecho mal como país, como personas, para poner al Perú con todas sus posibilidades, con todas sus riquezas en una situación tan precaria, tan difícil. Yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacernos como peruanos y ustedes como representantes de las diversas regiones de nuestro país en un momento tan complicado como el que tenemos”, dijo.

Además, Francisco Sagasti resaltó ante los gobernadores regionales que cuando ha tenido que actuar con firmeza, lo ha hecho. Sin embargo, dijo ser consciente de que le “guste o no” llegó a la Presidencia elegido por 97 congresistas, por lo que es consciente que no cuenta con el respaldo del Legislativo.

“Han mencionado alguno de ustedes el tema del gobierno de transición y emergencia […] sí con toda claridad y tengan por seguro -y creo que ya hemos demostrado como se ejerce el poder cuando es necesario tener firmeza- salió un ministro al inicio de mi gestión por un comportamiento indebido y ustedes saben perfectamente, los que me han visto actuar y que cuando llega el momento de actuar con dureza, no tengo el más mínimo miramiento en hacerlo, pero ejercer el poder y la autoridad en un país tan diverso, tan diferente, tan distinto, como lo han dicho ustedes y lo han repetido, requiere de una reflexión, de ecuanimidad y de tranquilidad”, manifestó.

“Me eligieron 97 congresistas, muchos de ellos no estaban convencidos siquiera que yo debiera ser presidente, sino que no les quedaba otra opción, seamos claros, digamos las cosas como son. No solo eso, es un gobierno que no tiene un apoyo parlamentario”, añadió.

