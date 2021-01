Perú anunció el miércoles 6 de enero que llegó a acuerdos de compra con la farmacéutica china Sinopharm para adquirir 38 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19, de las que debe recibir un primer millón en enero.

“Puedo anunciarles que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia”, dijo el presidente peruano Francisco Sagasti durante un mensaje a la nación.

Y ante la poca confianza de la población por la procedencia de esta vacuna, Sagasti asegura que está dispuesto a aplicarse la dosis. En entrevista con El Comercio, indicó que “está acostumbrado” a las vacunas.

“[Se va a poner la vacuna que viene en las próximas semanas al Perú?] Sí, cuando sea necesario, no tengo ningún problema. He sido vacunado desde chico y estoy acostumbrado. Y esta vacuna china es una de las vacunas tradicionales que se hace con un virus atenuado, como tenemos desde 1793, si mal no recuerdo, con la primera experiencia de la vacuna, en una larga historia de vacunas como estas, que son perfectamente seguras”, comentó.

Para convencer a los “antivacunas”, comentó que el Gobierno que pedirá apoyo de todos los medios de comunicación para informar “que las vacunas son seguras, son necesarias, no solamente para nosotros mismos y las personas que nos rodean, sino para toda la ciudadanía”.

“Vacunarse no es solamente algo de precaución personal, sino que es una responsabilidad social”, agregó.

