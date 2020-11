El presidente Francisco Sagasti brindará este lunes un mensaje a la Nación a las 8:30 p.m. según informó Palacio de Gobierno. No obstante, se desconoce qué tema abordará el mandatario a 6 días de haber asumido la jefatura del Estado.

Más temprano se anunció que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presentará ante el Congreso el 2 y 3 de diciembre para solicitar el voto de confianza. Previamente la primera ministra sostendrá una ronda de diálogo con las bancadas.

Cabe destacar que el pasado viernes, en una entrevista con Reuters, Sagasti consideró que no es el momento para la redacción de una nueva Constitución. Al ser consultado sobre un posible apoyo a un referéndum o a la elaboración de una nueva Constitución, el mandatario señaló que no es una “prioridad inmediata”.

El pasado martes, luego de jurar a la Presidencia de la República, Sagasti dijo que “en muchos años nuestra clase política no ha estado a la altura de lo que estamos enfrentando, a responder las legítimas demandas de la ciudadanía” y lamentó que se hayan enfrentado “como enemigos y no como rivales políticos”.

“La política ha sido muy destructiva y muchas veces hemos actuado no como rivales si no como enemigos irreconciliables. La política no puede ni debe ser así. La vida política debe responder al esfuerzo de caminos compartidos”, manifestó en aquella oportunidad.