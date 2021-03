El presidente de la República, Francisco Sagasti, recibió hoy la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm, en las instalaciones del Hospital Militar Central.

Vale recordar que Sagasti fue los primeros peruanos en recibir la vacuna en el país contra el SARS-CoV-2. Recibió la primera dosis el 9 de febrero y, en imágenes difundidas por TV Perú, se mostraron el preciso momento en que el jefe de Estado era inmunizado.

Sagasti: No queremos que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no lo haga

Al ser consultado en el programa Cuarto Poder sobre si el Gobierno no quiere que los privados adquieran vacunas, Sagasti, dijo que lo que no quiere es que “el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune”.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos”, señaló

“Desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados, y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos”.

VIDEO RECOMENDADO

Sanamente: ¿Qué factores pueden hacer fallar la lectura del oxímetro?

Sanamente: ¿Qué factores pueden hacer fallar la lectura del oxímetro?

TE PUEDE INTERESAR