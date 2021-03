El presidente Francisco Sagasti negó haber autorizado a la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete para vacunarse contra el coronavirus (COVID-19) con dosis del laboratorio chino Sinopharm, caso que ha sido bautizado como el ‘Vacunagate‘.

En diálogo con ATV, el mandatario rechazó las afirmaciones de la excanciller en un documento enviado por su abogado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

“Ha venido corriendo rumores que hay que precisar, rechazo y descarto que haya dado yo autorización a un ministro para vacunarse, eso no pasó, nunca se me pidió un permiso y nunca se dio”, expresó.

“Quisiera decir que cuando en alguna oportunidad en el gabinete se tocó el tema se dijo que sería en el momento en que les toca. Cuando me tocó vacunarme, no lo hice hasta que hubiera una resolución. De ninguna manera es aceptable que (se diga que) he autorizado una vacunación irregular”, añadió.

Sagasti también precisó que el 20 de enero sostuvo una reunión en la noche con Astete y la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para discutir la llegada del millón de vacunas de Sinopharm, mas no ninguna autorización para vacunarse.

“Esta reunión tuvo lugar el día 20 en la noche y se discutió el abastecimiento del millón de acunas que nos iba a entregar Sinopharm y la preocupación y la pregunta de esa reunión era precisamente para que la señora canciller informara a la ministra de Salud y a mí cuáles eran los problemas”, refirió.

“En esa reunión fue que se tomó la decisión -por sugerencia de la ministra Mazzetti- de conseguir una autorización excepcional para la importación del millón de vacunas. Ese fue el único tema que se tocó allí y no hubo ninguna discusión sobre vacunación irregular ni visto bueno ni nada”, agregó.

El mandatario también que no tiene “la menor idea” sobre las razones por las cuales Astete dio tales declaraciones y dejó en claro que su trabajo no es “adivinar por qué alguien actuó de esa manera o no”, sino “ver lo mejor” para la ciudadanía, asegurar la vacunación y enfrentar la pandemia de la mejor manera posible.

Sagasti niega haber autorizado a excanciller para que se vacunara

Finalmente, Sagasti rechazó que se esté sembrando “desinformación” a la ciudadanía sobre la eficacia de la dosis de Sinopharm porque “ponen en duda” todo el proceso de vacunación en nuestro país.

“Francamente hay mucho más que discutir y conversar en nuestro país en ese momento, con el tema de la pandemia, avances en vacunación, reactivación económica, seguridad y me parece que esto es una cosa que seguirá por sus propios canales y ritmo en la justicia, fiscalía, en otros lugares”, sentenció.

Como se recuerda, el último jueves Astete aseguró en un documento que Sagasti le dio su consentimiento para ser vacunada con la dosis de Sinopharm e indicó que la exministra de Salud Pilar Mazzetti estuvo presente cuando le explicó al mandatario por qué quería inmunizarse.

Sin embargo, la Presidencia de la República negó que Francisco Sagasti haya autorizado o dado su consentimiento a la vacunación irregular contra el COVID-19 de su entonces ministra de Relaciones Exteriores.

TE PUEDE INTERESAR