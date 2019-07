Fuerza Popular acudirá a la OEA e instancias internacionales por libertad de Keiko Fujimori

La bancada de Fuerza Popular emitió un pronunciamiento luego de que se suspendiera la audiencia en la que se evaluaría el recurso de casación a favor de la liberación de Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por orden judicial.

"Quiero reiterar que Keiko Fujimori es la primera presa política de este Gobierno. Keiko, a diferencia de otras personas cuestionadas no ha tenido ninguna autoridad gubernamental, no ha sido alcaldesa, no ha sido Presidenta"; señaló Luis Galarreta.

En ese sentido, recalcó que el partido tomará acciones a nivel internacional pues - a su juicio - se están violentando los derechos de la excandidata presidencial.

"Vamos a comunicarnos con diferentes representantes de los parlamentos de otros países, organismos como la OEA, con presidentes que están levantando la alerta ante la intención del gobierno de cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República", añadió.

También exigió al Poder Judicial que ponga fecha para la audiencia de casación. "El temor de que se llegue a la audiencia de casación es porque todos saben que Keiko Fujimori es inocente porque no hay ninguna prueba en contra", finalizó.