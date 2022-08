George Forsyth, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, aseguró que en los 50 primeros días de su gestión clausurarán todos los locales de venta de celulares robados para así combatir contra este tipo de delitos.

“En los primeros 50 días vamos a clausurar todos esos locales y vamos a denunciar penalmente a todos los que se vean envueltos. Ya me conocen, no me tiembla la mano”, dijo en el debate que organizó América TV y Canal N.

Forsyth, excandidato a la presidencia del 2021, aseguró que la ciudadanía “ya lo conocen” y que “no le tiembla la mano”, al recordar su gestión como alcalde de La Victoria.

Propuestas de George Forsyth

“Pusimos orden en Polvos Azules, en Gamarra, el Mercado de Frutas y La Parada luchando contra las mafias y los delincuentes. Todos sabemos dónde roban”, detalló.

George Forsyth aseguró que su lucha contra la inseguridad ciudadana también implementará tecnología y estrategia con la unificación de más de 4 mil cámaras de seguridad en Lima y la adquisición de otras tres mil más con identificación de rostros y de placas vehiculares.