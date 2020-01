El alcalde de La Victoria, George Forsyth, comentó este lunes que está analizando la posibilidad de formar una agrupación política con gente nueva y joven.

En declaraciones a ‘Exitosa Noticias’, el burgomaestre comentó que un grupo de personas se le acercó y le preguntó si estaba interesado en “liderar algo nuevo”. Sin embargo, sin dar mayores precisiones aseguró que aún no ha tomado alguna decisión.

“Es algo que se está analizando. Se dice muchas cosas pero no hay una decisión tomada. Si se tomase, creo que el Perú necesita algo nuevo”, manifestó.

George Forsyth comentó que aquellas personas que acudieron a él son gente joven, quienes le propusieron crear algo distinto a los partidos tradicionales actuales.

“Me han invitado de todos lados, pero hay un movimiento de gente joven, gente nueva, que está cansados de estos (partidos políticos de hoy). Me dijeron: oye, ¿te interesa liderar esto?, me parece una propuesta mucho más interesante, de crear algo con una visión del Perú distinta. No estoy haciendo mi partido, pero hay un cierto interés que, me parece, sería lo mejor”, puntualizó.

George Forsyth, actual alcalde de La Victoria, fue elegido en las elecciones del 2018 como candidato del partido Somos Perú. En el 2010, fue nombrado como regidor de este mismo distrito pero por el Partido Popular Cristiano (PPC).

