“¿Tú tienes o has tenido un problema con el alcohol? Quien fue tu esposa dijo que tú tenias un problema con el alcohol, ¿es así?”, le preguntó Jaime Bayly a George Forsyth el domingo 7 de marzo en el programa 7x7 de Willax Televisión.

“Por supuesto que no, Jaime, he sido deportista y sigo siendo hasta el día de hoy, desde los 6 años, entreno todos los días de mi vida y esa es la disciplina que me han enseñado y que he llevado a lo largo de mi existencia y aparte, ustedes han visto, como alcalde me han seguido las 24 horas, operativos mañana, tarde, noche, madrugada”, respondió el candidato presidencial.

En ese sentido, se refirió a las acusaciones que su expareja Vanessa Terkes hizo sobre él: “Entonces, entendemos que obviamente hay declaraciones que uno lo hace por el dolor del momento, que son cosas del pasado y que siempre le vamos a desear lo mejor”.

Asimismo, George Forsyth señaló que el alcoholismo “es una problemática seria en el Perú”: “Es una enfermedad (...) es un problema realmente grave que afortunadamente yo no lo tengo, soy un deportista de toda mi vida”.

Sobre su breve matrimonio con la ahora candidata al Congreso, George Forsyth admitió que cometió errores, pero que estuvo enamorado al casarse.

“No soy perfecto y todos los seres humanos cometemos errores y siempre es bueno recalcarlo. Yo en mi matrimonio definitivamente fallé, fallé como han fallado muchísimos y siempre, vuelvo a decirlo, es importante recalcarlo. Nos casamos en su momento muy enamorados pero no se dieron las cosas y siempre hay que mantener el respeto, eso es lo más importante, yo siempre le voy a desear lo mejor a Vanessa y que le vaya muy bien en este nuevo proyecto que tiene”.

“Nadie planea que se acabe tan rápido, nosotros nos casamos por la iglesia también, sin separación de bienes. Estuvimos muy enamorados, obviamente yo me quedo con las cosas lindas”, concluyó.

