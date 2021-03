George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, aseguró que no tiene experiencia para “robar” o para ser un “congresista que nunca hizo nada”, ante las críticas que recibe por ser un político inexperto.

Al ser consultado sobre las críticas que lanzan sus opositores sobre el hecho de que vender la imagen de ser un candidato joven equivale a inexperiencia, el exalcalde de La Victoria aseguró que es una crítica inventada “porque no tienen con qué” atacarlo.

“Dicen muchas cosas, malinformando a la población, porque creen que los peruanos somos tontos y eso es lo que realmente molesta, inventan cosas, hacen campaña sucia. Decir que soy venezolano, chileno y vienen y nos atacan, porque no tienen nada más con qué atacarnos, que no tenemos experiencia”, indicó a Canal N.

George Forsyth pidió que voten por Victoria Nacional al Congreso. (Canal N)

“No tengo experiencia para robar, no tengo experiencia para ser un congresista que nunca hizo nada. Eso le sobra a todos lo demás. Tenemos experiencia de trabajar, de estar en la calle, realmente hacer las cosas, de formalizar, luchar contra la delincuencia y no desde el escritorio, sino con chaleco antibalas en la calle, donde corresponde”, añadió.

George Forsyth, durante un evento de campaña en Ventanilla, se refirió a las recientes encuestas en las cuales el partido político por el que postula, Victoria Nacional (antes Restauración Nacional) no tiene respaldo ciudadano para candidatos al Congreso.

Al respecto, exhortó a la población que marquen los dos símbolos de su agrupación política para evitar otra vez una crisis de un Congreso enfrentado con el Gobierno.

“No queremos pasar por lo mismo que hemos atravesado en esta crisis política con el Congreso, que vive peleado por sus intereses personales con el Ejecutivo. Miren quién paga la cuenta, los peruanos [...] Pido a todo el pueblo peruano que apueste por el cambio, por lo nuevo, no queremos vivir lo mismo de siempre. Apuesten por un grupo que es un partido joven, con mucha energía y ganas de cambiar las cosas. Es importante que nos acompañen con el voto congresal, es fundamental”, concluyó.