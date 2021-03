George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, expresó su confianza y emoción en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), emitirá una decisión a su favor y continuará en el proceso de las Elecciones Generales 2021. Este viernes, el órgano electoral revisará en audiencia pública el recurso de apelación presentado por su agrupación política en contra de la resolución en primera instancia que determinó la exclusión de su candidatura.

“¿Qué es lo que sentimos acá? Sentimos emoción porque sabemos que al fin vamos a pasar este proceso que han venido dilatando, que le está haciendo un grave daño a la democracia en el Perú y sabemos que el JNE va a ser favorable hacia nosotros porque en la primera resolución, donde nos han excluido, ellos ya la han declarado nula y ahora no han presentado nada nuevo. Han pedido nuevas pruebas y si no presentan nada nuevo, obviamente el resultado debe ser igual”, señaló en diálogo con Canal N.

El pasado febrero, el JNE declaró nula la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que excluyó al candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, y ordenó un nuevo pronunciamiento.

“Ya ni siquiera se discute el fondo si no la forma porque le han pedido nuevos resultados y no hay, entonces, estamos muy optimistas. Se ha pronunciado el secretario general de la OEA para que vean la importancia. ¿En qué país con una democracia, se van a excluir candidatos a un mes y cuántas semanas? Comprenderán que es lo más antidemocrático que hay y según la Convención Internacional de Derechos Humanos no hay ningún motivo por el cual excluirnos y el juez justamente del JEE dijo que se rigen bajo las leyes nacionales. Bueno, le comento -porque no está informado- que es una ley nacional los pactos internacionales que tienen rango constitucional”, sostuvo Forsyth.

El candidato enfatizó en que mientras ejerció el cargo de alcalde de La Victoria, cumplió con presentar sus declaraciones ante la Contraloría General, por lo que descartó cualquier intento de omitir información en su declaración jurada de hoja de vida.

“Estamos seguros que el JNE lo va a declarar nulo y al final vamos a salir de este proceso y que el Perú tenga la disposición de todos los candidatos para poder elegir. Comprenderás lo grave que es retirar la candidatura del partido que va primero en las encuestas hace más de un año, es gravísimo”, resaltó.

“Siempre hay cosas por mejorar”

En otro momento, George Forsyth se refirió a los recientes cambios en su equipo de campaña. El Comercio informó este jueves que Rennán Espinoza asumió la jefatura jefe nacional de campaña de Victoria Nacional.

“Siempre hay espacio para mejoras y hay que ser ágil [...] Son etapas distintas de campaña, al comienzo estuvimos recorriendo todo el Perú, compartiendo con las personas, escuchando a las personas, que es lo más importante y ahora estamos en la etapa de justamente salir a todos los medios, por eso es que los equipos también cambian, no necesariamente porque las cosas han sido malas, vuelvo a decirlo, siempre hay cosas que mejorar, pero digamos, porque las situaciones y los tiempo son distintos”, dijo.