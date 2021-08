El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dio entrevista a canal N, donde le preguntaron sobre sus antiguas publicaciones homofóbicas en redes sociales.

“Ese es el problema, siempre en cada escenario el chisme viene por ahí. Nosotros hemos explicado en qué escenarios se han dado esos comentarios y nosotros tenemos una actitud democrática, de luchar contra todo tipo de discriminación y comprometidos con los más de 33 millones de peruano”, acotó el premier.

Fue entonces cuando el periodista le preguntó si pedía perdón por esas expresiones y Guido Bellido lo hizo. “(Si) Mis expresiones han afectado a usted, pido disculpas”, dijo el premier.

En una publicación del año 2019, Guido Bellido celebró las frases homofóbicas del dictador Fidel Castro: ““La revolución no necesita peluqueros” y “el trabajo los hará hombres”. El “hombre nuevo” no puede ser un “maricón”. “La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones”. Palabras de nuestro comandante líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, escribió.

En otra publicación se lee que llamó “gay puerco” al excongresista Carlos Bruce. Asimismo, afirmó que “la mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo”.

“¿Por qué quieren mariconizar a los peruanos a cualquier precio?”, escribió en otra publicación a la que Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, no dudó en dar ‘me gusta’.

