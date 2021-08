El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que la excandidata presidencial Verónika Mendoza no tuvo buenos resultados en las Elecciones Generales del pasado mes de abril “por forzar el pensamiento de la gente”.

En una entrevista con el diario El País de España, el primer ministro consideró el Perú no está preparado “como sociedad para cambios culturales tan chocantes” como los que propuso Verónika Mendoza en su segunda campaña presidencial.

“¿Sabe por qué Verónika [Mendoza] no ha tenido los resultados que había podido lograr después de tener un 18%? Por forzar en el pensamiento de la gente. Al peruano no le gusta que le impongas. Jamás votarían por los programas que plantea Verónika. Hay muchos sectores, yo vengo de una comunidad que tenemos cierta concepción y nosotros valoramos grandemente la familia”, sostuvo.

“Cuando uno era universitario veíamos con sorpresa algunos hechos. Para mí me sorprendía ver actos que no estábamos acostumbrados. El Perú en este momento no está preparado como sociedad para cambios culturales tan chocantes”, señaló.

En otro momento, Bellido Ugarte descartó que el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sea “decisivo” para las acciones que desarrolla el presidente Pedro Castillo e indicó que se ha buscado “aparentar” esa imagen cuando el exgobernador regional de Junín “lo único que hace” es pronunciarse a través de sus redes sociales.

“Lo que hacen aparentar ahora es que el papel del doctor Vladimir Cerrón Rojas es decisivo en la decisión del profesor Castillo, cosa que es totalmente falso. Pedro Castillo es un tipo que se ha venido desarrollando al margen de Cerrón como político. Si no, nunca nos hubiéramos fijado para que él sea presidente. Para concebir así habría que tener un proceso de razonamiento un poco quedadito”, manifestó.

“¿Acaso Vladimir Cerrón tiene prohibido usar Twitter, Facebook? Es lo único que hace. Él algunas ideas que tiene las expresa en sus redes sociales. La prensa agarra eso para golpear al Gobierno, pero no van a poder. Porque ellos tienen que entender que en el primer round ya han perdido y en este segundo va a ser peor. No van a poder. Porque nosotros ya estamos en el corazón del pueblo”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Cómo reconocer los nuevos billetes de 10 y 100 soles

Los nuevos billetes de 10 y 100 soles comenzaron a circular desde este 22 de julio. A continuación, te mostramos cuáles son los sellos de seguridad en este nuevo diseño.

TE PUEDE INTERESAR