La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, tuvo que reconocer que no se podrán visualizar resultados a corto plazo en la lucha del Estado contra la violencia de género y los abusos sexuales a menores de edad.

“La cantidad de violaciones no aparecen de un día para otro (...) Te diría que sí, mañana no habría ninguno, no es cierto”; dijo en entrevista a RPP.

Señaló que entiende la indignación de la población ante el reciente caso de la pequeña Camila, quien a sus 4 años fue violada y asesinada por un adolescente en Independencia.

“Yo entiendo la indignación de ustedes porque la mía es mucho más. El problema no lo vamos a ver en soluciones ni siquiera el próximo año (...) No vamos a encontrar los resultados en el cortísimo plazo".

Consideró que debido a la presión del emponderamiento de las mujeres, el agresor reacciona con mayor violencia.

“Estamos viendo que, ante mayor asistencia de las víctimas, ante mayor empoderamiento de las familias, de las mujeres; el sesgo machista, la presión del agresor, sigue siendo más fuerte, esa es la reacción que tienen ante una sociedad que va despertando”, comentó.

"Ante la presión del empoderamiento de la mujer y ante la presión de las facilidades para la denuncia, ante la presión de la unión de autoridades, ese machismo reacciona con más agresividad, reacciona de la peor manera, que es la que vamos a ver”

