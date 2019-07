Héctor Becerril no fue al Congreso como protesta contra Martín Vizcarra: "nos ataca y amenaza”

Héctor Becerril anunció en sus redes sociales que no acudió al Congreso de la República para escuchar el Mensaje de la Nación del presidente Martín Vizcarra.

Según el congresista, su ausencia se debe a una "protesta" porque no puede recibir en el parlamento a la persona que "ataca" a los legisladores.

“Hay algo muy raro. No llega al Congreso el premier (Salvador) Del Solar y (Martín) Vizcarra estaba muy nervioso. ¿Qué tramaron?”, preguntó Héctor Becerril muy temprano en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Héctor Becerril reveló que no quería recibir al presidente del Perú en el parlamento: “No fui al Congreso como protesta, porque no puedo recibir a quien nos ataca y amenaza constantemente. Eso no es democrático”.