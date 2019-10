Héctor Becerril, integrante de la Comisión Permanente, visitó a un interno del penal de Picsi, en Chiclayo, en agosto. El reo denunció que en esta reunión el miembro de Fuerza Popular le ofreció dinero y lo amenazó, tanto a él como a su familia, a cambio de que entregue información contra el fiscal Juan Carrasco Millones.

Según informó el fiscal a través del diario La República, Héctor Becerril buscó a David Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, para exigirle pruebas que pudieran desacreditar su labor. Cabe recordar que Juan Carrasco es el fiscal que tiene a su cargo el caso Los Temerario del Crimen, en el cual se ha implicado a Becerril y a otros legisladores del Congreso disuelto.

El 17 de octubre, “Ñoño” denunció ante el fiscal Germán Montero Ugaz que en el 27 de agosto, fue retirado de su celda en el pabellón D para que acuda a la oficina del director del penal de Picsi, José Castillo. Ahí lo esperaba Héctor Becerril. En la reunión, que duró aproximadamente media hora, y cuando el jefe del penal no estaba presente, se habrían concretado las amenazas.

David Guerrero contó ante el Ministerio Público que Becerril le mostró una fotografía de los hermanos del reo, junto a sus hijos, para luego decirle que si no le entregaba los presuntos videos, vouchers y el celular que confirmaran que el sentenciado por homicidio se reunían con Juan Carrasco, “atentarían contra la vida de sus familiares que aparecían en la fotografía mostrada”. También se habló de una oferta de dinero y de asesoría legal, a través de los abogados Luis Verona, Jovino Castillo y otros, todo a cambio de las pruebas que buscaba el congresista.

“Lo que está haciendo el congresista Héctor Becerril es un acto de desesperación. Utiliza distintos mecanismos para desacreditarme, esta vez presionando a un recluso condenado por el delito de homicidio. Este interno (David Guerrero Rodríguez) nada tiene que ver en la investigación en la que el parlamentario ha sido mencionado, el caso de Los Temerarios del Crimen” ,señaló el fiscal Juan Carrasco a La República.

Hector Becerril responde

En respuesta a estas acusaciones, Héctor Becerril confirmó que visitó a David Guerrero Rodríguez en el penal de Picsi, pero negó haber ofrecido dinero o haber amenazado al interno a cambio de pruebas contra el fiscal Juan Carrasco Millones.

“Yo no le he ofrecido dinero, yo solo he ido a preguntarle si es cierta la denuncia que hizo ante la jueza y si es que puede declararlo ante un medio televisivo”, dijo al diario Correo.

Según el integrante de la Comisión Permanente, “Ñoño” afirmó en una audiencia que el fiscal Carrasco le ofreció dinero a cambio de infiltrarse en una organización criminal, proceso en el cual se percató que iba a ocurrir un homicidio. “Carrasco le dice ‘no te preocupes, te vamos a dar terminación anticipada, beneficios penitenciarios y te vamos a sacar’. Pero al ver que eso no sucedió, y más bien lo condenaron a 27 años, “Ñoño” denuncia eso”, señaló Becerril.