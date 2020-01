El excongresista Héctor Becerril se lamentó tras los resultados que Fuerza Popular obtuvo durante las elecciones 2020.

A través de Twitter, el fujimorista señaló que Fuerza Popular “no ganó” en estas elecciones extraordinarias y pidió a sus colegas hacer una “autocrítica” para volver a ser el “gran partido” de antes, según Becerril.

Pero eso no fue todo, ya que Héctor Becerril aseguró que el presidente Martín Vizcarra “tomó” otro poder del Estado, en referencia al Congreso.

“Independientemente de si hubo fraude o no,los vencedores de estas elecciones son (Martín) Vizcarra y (Gustavo) Gorriti y por lo tanto los caviares,Odebrecht,el Club de la Construcción y la corrupción en general. No habrá el contrapeso en el Congreso,Vizcarra tomó otro Poder del Estado”, señaló Héctor Becerril.

“A diferencia d los optimistas yo creo que hoy NO ganó Fuerza Popular y si no entendemos eso,no podremos volver a ser el gran partido q fuimos,hoy no toca llorar sobre la leche derramada,hoy toca AUTOCRÍTICA y luego una REORGANIZACIÓN TOTAL y muchísimo sacrificio con miras al 2021”, indicó en otro tuit.

Recordemos que Fuerza Popular tuvo un 7.0% de votos válidos, según Ipsos, y tendría 12 congresistas en el nuevo Parlamento. En el año 2016, el partido liderado por Keiko Fujimori arrasó con más de 70 congresistas.

