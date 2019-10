Héctor Becerril, miembro del Congreso disuelto, señaló que por el momento no está pensando en la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones legislativas del 2020, si es que se da esa opción.

“Yo estoy trabajando en otros temas por el momento, en temas más importantes”, dijo a los periodistas, donde se mostró a favor de que Fuerza Popular presente candidatos en los comicios de enero del próximo año.

“En lo personal yo creo que sí, creo que tenemos que presentarnos a las elecciones para cerrarle todos los caminos a los enemigos de la patria que son los comunistas”, indicó.

“Creo que hay que ver, no está claro en la convocatoria ese punto. Hay que hacer las consultas. Creo que hay muchos congresistas muy buenos que si se da esa posibilidad, sí deberían postular a una reelección”, añadió.

Del mismo modo, Becerril afirmó que no acatará la disolución del Congreso y que él sigue en funciones. “Para mí el Congreso no está disuelto, yo sigo en funciones. Si el presidente golpista ha tomado esa decisión, yo no la acato”, aseveró.

Finalmente, Becerril acusó al mandatario Martín Vizcarra de haber copado los poderes del Estado y consideró que "está bien" que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, haya presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Vizcarra es un presidente golpista que con anticipación ha ido copando los poderes del Estado, incluso en instituciones como el Ministerio Público. Preside la Comisión de Reforma Judicial. Es decir, a su antojo va a modificar los temas que correspondería a los magistrados de las diferentes cortes”, subrayó.

“Está bien que lo haya presentado para dejar en claro cuál es la posición que tienen estos magistrados”, agregó finalmente.