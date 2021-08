El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció en su cuenta de Twitter que se llevarán a cabo “cambios para la marcha del país”. El último cuestionamiento al Gabinete está relacionado con el canciller Héctor Béjar, por quien piden su renuncia al cargo.

“Tendremos los cambios para la marcha del país”, señaló el primer ministro este mediodía.

La publicación en Twitter de parte de Guido Bellido se hizo al mismo tiempo que se registra una protesta en las afueras de la Cancillería por parte de ciudadanos y exmarinos, así como otras personas que rechazan que Héctor Béjar permanezca en el cargo de ministro.

Esto, en base a la críticas que han surgido por unas palabras que brindó el ahora canciller en febrero de este año, antes de asumir un cargo como parte del gabinete, en las cuales se refirió a la Marina de Guerra del Perú como una institución que comentó a utilizar actos terroristas tras recibir instrucción de la CIA.

“El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”, señala el hoy canciller en el video.

A estas manifestaciones contra Héctor Béjar, se suma una reunión que se llevó a cabo esta mañana en Palacio de Gobierno en la que participó el ministro de Defensa, Walter Ayala, representantes de las Fuerzas Armadas y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

A su salida de Palacio de Gobierno, el diplomático se excusó de dar detalle sobre el encuentro que tuvo con el mandatario. Explicó que no se abordó ningún tema importante sobre la actual coyuntura política.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así”, dijo.