Henry Shimabukuru, exasesor del jefe de Estado Pedro Castillo, reveló que presuntamente el exsubsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho mantenía relaciones sexuales en su oficina dentro de la residencial presidencial.

Shimabukuro señaló que él le entregaba a Castillo Terrones informes sobre actos irregulares que se suscitaban dentro de Palacio y uno de ellos fue uno donde relata que Camacho llevaba diversas mujeres a su oficina, la cual asegura que estaba llena de preservativos, lubricantes y bebidas alcohólicas.

“Uno de los informes que le di al presidente era los actos irregulares que hacía en su oficina o los actos prohibidos. El señor Beder Camacho tenía muchas relaciones sexuales con varias féminas dentro de su oficina. Alteró su oficina poniéndole un sofá cama, poniéndole una ducha”, aseveró en entrevista con el programa ‘2022’.

“Incluso un día que él fue a una actividad a Huarmey con el presidente, iba a haber un allanamiento, el señor Beder Camacho llamó a personal de su oficina pidiendo que limpien todo. Yo estuve presente cuando limpiaron la oficina y sacaron preservativos, lubricantes y bebidas alcohólicas”, agregó.

En ese sentido, el exasesor contó que tras informarle sobre esto al mandatario, él decidió sacar a Beder Camacho de su cargo y que por ello, el exsubsecretario de Palacio lo habría amenazado de muerte.

“Recién ahora me entero cuando he estado detenido con el señor José Luis Fernández Latorre donde él me dice que lo graba y que por mi culpa se debe su salida de Palacio y manda unas personas a matarme”, dijo.

Respuesta de Beder Camacho

En diálogo con el mismo medio, Camacho negó lo dicho por Henry Shimabukuro, por lo que anunció que va este miércoles 7 de diciembre va a presentar una querella en su contra.

“Mañana vamos a presentar una querella porque tiene que probar lo que ha dicho en el aspecto de que uno tenía relaciones sexuales en la oficina. Eso es lo más bajo que puede decir”, indicó

VIDEO RECOMENDADO

José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, participa en ceremonia por el Día del Ejercito Peruano