Elecciones 2021 | Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País, asegura, en entrevista con OJO, que en un eventual gobierno suyo conseguirá vacunas suficientes para vencer al COVID-19 y se enfocará en “arrancar” la economía.

- Sobre el escándalo “Vacunagate”, ¿deben recibir Martín Vizcarra y los demás alguna sanción?

He consultado con amigos y colegas que hoy son jueces supremos en Estados Unidos. Lo más cercano a lo que llegan todos es que cuando alguien puede determinar quién puede salvar su vida, tiene un monopolio sobre esa decisión. Y si en lugar de salvar a otros, se salva a sí mismo, la sentencia puede ser homicidio culposo u homicidio doloso.

¿Está a favor o en contra de que los privados participen en la vacunación?

A favor. Entiendo por los privados no solo a compañías comerciales. Hay más de 50, incluido gremios, que quieren comprar las vacunas, y estoy a favor de que lo hagan. Los peruanos, sobre todo los más pobres, se están muriendo, mientras que debatimos si conviene o no que el privado se inmiscuya cuando este sector ha tenido mucho más éxito que el Estado.

¿Cómo evalúa al gobierno de Francisco Sagasti?

Siempre he tenido una buena impresión del presidente Sagasti, a quien conozco y creo que es un hombre honorable. Lo que no sé es que si él había evaluado que no heredaba un país en situaciones normales, sino un Gobierno en tiempos de guerra, contra una pandemia. No sé si está preparado para gobernar en guerra, pero como aún faltan cinco meses de gobierno, vamos a juzgarlo no sobre los primeros meses, sino sobre los siguientes.

¿Cómo asumiría usted el proceso de vacunación?

Mi tarea en términos de priorización será más fácil porque sé tomar decisiones, tengo los contactos en el extranjero y conseguiré más vacunas. Permitiré la vacunación con la supervisión y el monitoreo necesarios de los privados. No tendré los problemas que tiene este gobierno.

¿Cree en las encuestas?

En épocas tempranas de una contienda, las encuestas son volubles. Las cifras se van a ajustar a las expectativas reales de la población, en su mayoría, en el ultimo mes. Entonces allí les voy a dar más tiempo, ahora no les doy, aunque las encuentro útiles.

A inicios de año tuvo una reunión con César Acuña, ¿sigue descartando una futura alianza con él?

Nunca hemos hablado de una alianza con mi amigo doctor César Acuña. Lo que hemos tenido es una conversación, una amistad política, desde hace mucho tiempo. No coincidimos en todo, pero nos respetamos el uno al otro y siempre es útil mantener ese contacto. Con quien haremos los acuerdos y alianzas, va a depender mucho de por quién votan los electores.

De ser elegido, ¿en qué otros ejes se enfocará?

Arrancar la economía. Hemos hallado una serie de cosas que ya están listas para zarpar y lo único que falta es desencadenarlas y sabemos cómo hacerlo. Luego, evitar una gran confrontación social. Y en tercer lugar, tomar decisiones en forma constructiva con la población, que las elecciones no sean la única posibilidad en la cual el gobierno se guía por los electores. Podemos agregar 150 mil nuevos puestos de trabajo, bien pagados.

¿Qué medidas tomaría con la informalidad?

La informalidad no es el problema, ya que el 80% lo es. El problema es la formalidad, en otras palabras, un sistema legal que la mayor parte de los peruanos no puede cumplir. No eliminaremos la informalidad, sino crearemos una formalidad eficiente a la que todos ingresen sin problemas.

En su plan de Gobierno propone segregar el ingreso de migrantes, mayormente venezolanos...

Somos un país humanitario y civilizado. La diferencia es que ahora se está dejando ingresar al Perú no solo a buenos venezolanos, sino también a criminales. Hemos contactado con la ONU para conocer nuestras obligaciones y podemos acoger a refugiados políticos. No estamos obligados a asumir los problemas de los pobres de otros países, ya que nos impondrían una carga fiscal y una carga humana, sino proteger a nuestros pobres.

¿Quién es Hernando de Soto?

Nació en Arequipa en 1941. Es un economista y político reconocido a nivel mundial por sus trabajos sobre la economía informal, los negocios y los derechos de propiedad. A quienes lo ven solo como “intelectual”, les responde así: “Se equivocan. He manejado compañías que son más grandes que las que hay en Perú. Diseñé Cofopri, organizaciones de simplificación administrativa y la Defensoría del Pueblo. Como he escrito libros supervendidos y que consiguieron premios, la tendencia es considerarme un intelectual y académico cuando soy un ejecutor”.

Hernando de Soto se considera en la capacidad de revertir la pobreza en el país.

“Vamos a hacer cosas muy importantes, porque conocemos los mercados exteriores. Sabemos dónde están los bloqueos. El Perú va ser, dependiendo cómo nos azote la pandemia, un país mucho más eficiente de lo que es. Y va a recuperar su posición con relación a los otros países en desarrollo”, anotó.