La hija mayor de Keiko Fujimori envió una carta a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) mientras evalúan el hábeas corpus que presentó Sachi Fujimori a favor de su hermana.

De acuerdo a Canal N, la carta fue escrita el 14 de noviembre por la hija mayor de Keiko Fujimori, quien aseguró pronunciarse a nombre de ella y de su hermana menor.

“Les comento que llevamos más de un año esperando a que mi mami regrese a casa. Ya son un par de veces nos hemos quedado con los globos y todo listo para recibirla en familia, pero aún no llega”, se lee en la carta.

Según se lee en la misiva, la menor contó a los magistrados lo difícil que ha sido estar sin su madre, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Carta completa

No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito... para que me lleve al colegio y me diga “te amo”, para que me ayude con mis tareas o simplemente compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que “todo va a estar bien”.

¿Saben ustedes lo difícil que es estar alejada de tu madre más de un año? Ya se perdió el cumpleaños de Kaori y en poco tiempo se perderá por segunda vez mi próximo cumpleaños

No sé mucho de leyes, solo que la cárcel es después de un juicio. Entonces, ¿por qué mi mamá no está con nosotras si nadie la ha condenado?

Esperamos de todo corazón y con muchas ansias de poder tenerla pronto con nosotros.

Les comparto el poema que le escribí a mi mamá por su cumpleaños para que entienda lo que ella significa para nosotros.

Hijas de Keiko