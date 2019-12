El periodista Hugo Coya, quien hasta hoy presidió el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), aseguró este domingo que cuando el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, le pidió su renuncia le dijo que él no se la habría pedido, pero que “dos funcionarias habían ‘envenenado’ al presidente” Martín Vizcarra.

“El jueves el ministro [Francisco Petrozzi] me dijo que, lamentablemente, me tenía que pedir la renuncia”, sostuvo en diálogo con ‘Cuarto Poder’.

“Me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia, no me la pediría porque había sido el mejor presidente que había tenido IRTP, pero lamentablemente ‘lo han envenenado al presidente, dos funcionarias lo han envenenado al presidente’”, agregó.

Hugo Coya revela lo hablado con el ministro de Cultura

Malestar por coberturas

Hugo Coya indicó que Francisco Petrozzi le dijo que “había mucho malestar por las coberturas en el canal” y reveló que el pasado lunes lo llamó para reclamarle por transmitir la reacción del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló su prisión preventiva.

“El ministro me dijo que había mucho malestar por las coberturas en el canal. Por ejemplo, el pasado lunes yo recibí la llamada del ministro reclamándome por haber permitido la transmisión de la reacción de Mark Vito Villanella el día del fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori”, señaló.

Hugo Coya detalló cómo se produjo su salida de la presidencia del IRTP

Este domingo, el periodista Hugo Coya Honores fue destituido como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), a través de una resolución publicada en el diario oficial ‘El Peruano’, que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi.

El periodista Eduardo Guzmán Iturbe lo sucederá en el cargo. Como presidente del IRTP, Guzmán quedará a la cabeza de TV Perú, Radio Nacional y Radio La Crónica.