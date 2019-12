El destituido presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión – IRTP, Hugo Coya, dio una entrevista exclusiva para el programa “Cuarto Poder” y contó la conversación que tuvo con el Ministro de Cultura, Francesco Petrozzi.

En entrevista por teléfono, Hugo Coya contó que su cese en el IRTP fue “intempestivo”. “El ministro me dijo que tenía que pedirme la denuncia y le pregunté por qué (...) que por él no firmaría una renuncia o me pediría una denuncia porque había sido el mejor presidente del IRTP, según sus propias palabras”.

Luego de ello, dio una explosiva declaración que le había dicho el propio ministro de Cultura, Francesco Petrozzi: “Lamentablemente lo han envenenado al presidente (Martín Vizcarra), dos funcionarias le han envenenado”.

Al respecto, Hugo Coya dijo desconocer por qué le dijo eso el titular de la cartera de Cultura. “Me quedé sorprendido, no sé que significa eso. Siempre he tenido una buena relación con el presidente (...) las pocas veces que nos hemos encontrado han sido en ceremonias públicas”.

“Le dije al ministro que no me estaba dando una razón, si había alguna cosa que yo no sabía porque el canal estaba bien y me dijo que había mucho malestar por las coberturas. Le dije que no podía darle una respuesta”, añadió Hugo Coya tras comunicarse con “Cuarto Poder”.

Hugo Coya añadió haber sido cesado como presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión con una resolución firmada por ministro de Cultura, el cual autorizó su viaje a Londres.

