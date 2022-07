El empresario Hugo Espino, investigados por la difusión de imágenes donde se le acompañado por la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, detalló que realizaba pagos por servicios a esta familiar del jefe de Estado en efectivo y sin emitir recibos por honorarios.

En declaraciones a Exitosa, espino aseguró que conoce a Paredes desde el 2019, cuando era secretaria de la Municipalidad de Anguía, y que comenzó a recibir sus servicios el año siguiente, a pesar de que era funcionaria, a través de apoyos fuera de su hora de trabajo.

“[¿Eran pagos en efectivo?] Efectivamente, he realizado pagos en lo que es la casa de la señorita familiar (de Pedro Castillo) he ido y he entregado el pago [¿En Palacio de Gobierno?] No, no he realizado pagos en Palacio de Gobierno. Ha habido momentos en que he hecho un pequeño pago, como un adelanto”, comentó.

Hugo Espino detalló que hizo pagos en efectivo a Yenifer Paredes en la residencia presidencial. (Exitosa)

“No en Palacio de Gobierno, en la residencia presidencial donde me acerco en cinco oportunidades para coordinar temas amicales y también laborales, coordinaciones sobre documentos que venía realizando de otros proyectos que tengo en consultoría desde 2020, 2021″, precisó.

Hugo Espino negó que se haya elaborado algún tipo de boleta o recibo por honorarios para los pagos mensuales que hacía a Yenifer Paredes por los diferentes servicios que le brindaba a él y a su empresa.

También precisó que, el hecho que es investigado parte de una visita realizada en setiembre del 2021, una visita en la que la cuñada de Pedro Castillo lo acompañó para hacer un estudio de campo y elaborar una propuesta económica a la municipalidad de Chadín.

“Lo que yo fui a realizar al distrito de Chadín, a dos comunidades, fue una visita de campo para poder presentar una propuesta económica a la municipalidad y dependería de la entidad que revisa y, si cumplo los requisitos, la municipalidad podrá indicar que puedo elaborar el expediente técnico”, aseguró.

Espino, así como su abogado Juan Carlos Ramos, reiteraron que no se llegó a elaborar algún expediente técnico ni se llevó a cabo pago alguno a favor de la empresa, por lo que descartaron que se haya cometido algún tipo de tráfico de influencias a través de Yenifer Paredes.