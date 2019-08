Jacqueline Beltrán rompió su silencio y concedió una entrevista a la cadena Telemundo, donde contó detalles de su relación con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, 14 años después.

¿Cómo conoció a Montesinos?

Beltrán contó que tras separarse de su esposo ingresó a trabajar como secretaria del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y allí conoció a Montesinos Torres, en ese entonces el hombre más poderoso del Perú. Pasaron solo dos meses hasta que el entonces asesor de Alberto Fujimori, 25 años mayor que ella, le declaró su amor.

“En esa cena él me declara su amor. Me dijo: ‘Jacky, quiero decirte algo, quiero decirte que me has cautivado, que estoy enamorado de ti y quiero proponerte que seas mi pareja’ (...) “Era muy romántico, íbamos al cine, al teatro. Era muy cariñoso, muy divertido. Siempre tenía un detalle conmigo, la pasábamos muy bonito”, dijo Jacqueline Beltrán.

Ella cuenta que Vladimiro Montesinos le dijo que estaba separado y que su esposa y la madre vivían en el extranjero. Sin embargo, fue una mentira pues al poco tiempo Montesinos aparece en televisión con su esposa y sus hijas. “Esa fue la primera evidencia del engaño que él hizo hacia mi persona”, narró.

Telemundo

¿Beltrán volvería con Montesinos?

Beltran recordó también como tuvo que enfrentarse a la justicia. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo él podía perjudicarme de esa manera. No entiendo por qué lo hizo. Yo me defendí sola, estaba contra el mundo, porque era la única manera de decir ‘señores, amar no puede llevarte a la cárcel’", mencionó.

- “Si él sale de prisión y te dice que quiere una relación contigo, ¿volverías?”

- Espero que eso no se dé. No.

Vladimiro Montesinos juicio caso de matanza en barrios altos | Autor: Giuliano Buiklece Giuliano Buiklece

Consejo a las mujeres

Jacqueline Beltrán también dejó un mensaje para las mujeres: “Me dejé deslumbrar por el hombre elegante. Por eso me permito, de alguna manera, dirigirme a todas esas mujeres: que sean selectivas, que se enamoren sí, pero que tampoco se entreguen de una manera desmedida y sin tomar las precauciones del caso”.