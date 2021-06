El periodista, Jaime Bayly, señalo en su programa del miércoles 9 de junio que es evidente que el dólar se va a disparar ante una eventual victoria de Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021.

Desde Miami, el presentador peruano instó a la calma sea cual sea el resultado de los comicios electorales.

“Si se confirma el triunfo de Castillo, es evidente que el dólar se va a disparar, si va a ir por las nubes”, manifestó en su espacio de Willax TV.

“Pedro Castillo se queja de que el dólar se dispare, eso es inevitable”, añadió.

Bajo esa línea, el autor de “No se lo digas a nadie” indicó que “la confianza de los inversores y de los empresarios se va a desplomar”.

Jaime Bayly acudió a votar junto a su esposa Silvia

El periodista Jaime Bayly cumplió con su deber cívico en Miami, donde se apersonó junto a su esposa Silvia Núñez para poder votar y cumplir con su promesa que sostuvo en uno de sus programas.

Me pareció que era mi obligación ir a votar como peruano. Pensaba que si ganaba Castillo por un margen estrecho, no me habría perdonado haberme quedado tranquilo en mi casa. Me parecía que no votar era favorecer la victoria de Castillo, de quien yo creo traerá consecuencias catastróficas para el Perú”, comentó.

