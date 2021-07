El periodista, Jaime Bayly, aseguro en su programa del viernes 09 de julio que la trampa de la segunda vuelta electoral se dio en los “pueblos muy pobres de la sierra”.

Desde Miami, el presentador peruano volvió a referirse a las Elecciones generales 2021 durante la última emisión de su show televisivo.

“Las trampas se han hecho en los pueblos muy pobres de la sierra y del sur del Perú, donde la señora Keiko Fujimori no tenía representación, no tenía vigilancia, no tenía personeros”, indicó en un primer momento.

“Nadie se atrevía a representarla por temor a que luego los matones de la izquierda tomara represalias y dieran palizas a los personeros de la señora Fujimori. Por eso, en parte, no tenía personeros”, añadió.

Asimismo, Bayly sostuvo que se debería hacer una auditoría general de los comicios electorales.

“La mayoría de las personas consideran que la elección no ha sido rigurosamente limpia. Entonces, para despejar esa duda se debe pedir una auditoría, a expertos internacionales”, sentenció.

