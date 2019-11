Palabras de alto voltaje, impredecibles, de elevada indignación, resonaron como látigos punitivos ayer en la CADE Ejecutivos 2019, en Paracas, contra la corrupción de las donaciones millonarias secretas a los partidos políticos por parte de empresarios poderosos.

La dura condena vino de -y esto es lo que causó admiración-, nada menos, la presidenta del mayor gremio empresarial del país (Confiep), la empresaria María Isabel León Klenke, primera mujer que preside la entidad privada desde su creación en 1984. El recio discurso de María Isabel, que improvisó en ese momento luego de tirar al tacho el mensaje oficial, capturó de pronto la atención de los distraídos hombres de negocios.

“Pido disculpas porque toda la presentación que traje la he tenido que tirar al tacho. No me siento capaz ni con fortaleza de hablar de códigos de ética y anticorrupción con todo lo que estamos viendo. Eso sería vergonzoso”, comenzó.

“Tengo tres millones seiscientos cincuenta mil razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética; demos el ejemplo, hagamos las cosas bien”, dijo refiriéndose, sin mencionarlo, a Dionisio Romero Paoletti, presidente de Credicorp, y el aporte de $3650 millones que hizo a la campaña 2011 de Keiko Fujimori.

Apoyo a fiscales

“Desde la Confiep, digo con sinceridad: ‘Corrupción nunca más, caiga quien caiga’. Justicia para todos sin excesos; apoyamos el trabajo que vienen haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial, pero llamamos la atención de que no haya excesos, y sabiendo el riesgo estoy aquí para trabajar por los empresarios”, prosiguió.

El tema de la corrupción estuvo presente desde el primer día de la CADE 2019. El miércoles, la presidenta del IPAE, Elena Conterno, abrió el evento con este tema. “Los hechos conocidos recientemente no dañan solo a una empresa, sino al sector empresarial en su conjunto”, señaló Conterno, al lamentar la falta de transparencia “de ciertas empresas en el financiamiento de partidos políticos...”, en referencia a los recientes aportes de los grupos Credicorp, Gloria, etc. Exhortó a los empresarios a no olvidar que “los aportes de campaña deben ser transparentes, formales”. La CADE 2019 comenzó el miércoles y culmina hoy.

Ojo al dato

En referencia a su expremier César Villanueva, el presidente Vizcarra dijo en la CADE que nadie tiene corona: “Caiga quien caiga, así sea un alto exfuncionario de nuestro gobierno”.