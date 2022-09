Mariscal Quiroz, jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, afirmó que en ningún momento subió al avión presidencial Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, y que hubo un error al momento de consignar los nombres de los tripulantes.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Parlamento, el funcionario dio detalles sobre quienes viajaron con el mandatario el pasado 23 de junio de este año a Chiclayo.

“Respecto a esa información reitero que en ningún momento ha subido al avión presidencial Fray Vásquez Castillo, eso está consignado en los registros que se están entregando a la comisión”, manifestó.

En otro momento, afirmó que se produjeron modificaciones en la lista original, pues hubo cuatro personas de la relación que no viajaron y que Pedro Castillo, haciendo uso de su prerrogativa como jefe de Estado, decidió que otras seis personas formen parte de la tripulación.

#Ahora l Ante la Comisión de Defensa Nacional, el secretario general de la Presidencia de la República, Julio Palomino, informa sobre las actividades del presidente, oficiales y no oficiales, programadas el día 23 de junio del 2022.



🎥 En vivo: https://t.co/VPQIEgoXKj pic.twitter.com/2VegBRJHTu — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 29, 2022

“Quien autoriza los [ingresos de pasajeros] adicionales, es exclusivamente el presidente de la República, en esa oportunidad, por disposición del presidente, el edecán anota a siete personas y quien escribe esto que es un técnico del Ejército”, refirió.

Por su parte, Luis honores Aguilar jefe de operaciones aéreas, quien también estuvo presente en la sesión, afirmó no haber visto a Fray Vásquez Castillo en el vuelo del 23 de junio, del cual formó parte. Afirmó que por las características del vuelo pudo ver a todas las personas que viajaron en esa oportunidad-

“Yo no he visto al señor Fray Vásquez. El vuelo no estaba configurado con asientos como los de un vuelo comercial, es una avión con solo dos filas de asientos en los que se puede tener visión entre todos los pasajeros. Yo particularmente no lo he visto, con el referente de que era una persona conocida, si lo hubiera visto, lo hubiera identificado”, expresó.

“En el manuscrito hay cierta ilegibilidad por la forma de escritura del técnico de órdenes, en esa relación escribe al señor Lay o Say Vásquez Castillo con su DNI, que particularmente para responder a un requerimiento de fiscalía, verificamos que ese DNI pertenece a Yoni Vásquez Castillo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones del canciller sobre renuncia de embajadores