Jorge Muñoz asegura que si restricciones del "Pico y Placa" no funciona, lo desactivará

Este 22 de julio entró en aplicación el plan piloto "Pico y placa" en la capital. El alcalde de Lima Jorge Muñoz explicó que esta medida "se va a medir mes a mes" y que, por ello, se ejecutará una marcha blanca, la cual culminará el 5 de agosto.

¿Qué pasará a partir del 5 de agosto? La Policía Nacional comenzará a multar con S/ 336 (8 % del valor de 1 UIT) y 20 puntos menos en la licencia de conducir, a los conductores que no respeten la ordenanza: que las placas que terminen en número par, incluido el cero, no circularán los días lunes y miércoles y las placas de número impar no circularán los martes y jueves, en cinco corredores viales.

[PUEDES LEER] "Pico y placa": Restricciones, horarios y multas│VIDEO

Sin embargo, en el primer día de la "marcha blanca" muchos conductores dijeron que desconocían esta medida, razón por la cual no respetaron la restricción.

Ante esto, Muñoz dijo que, transcurrido el primer mes, "si las cosas caminan bien, seguiremos adelante. Si no caminasen, mi compromiso está dado de que las cosas tienen que corregirse en otro sentido".

“Si la realidad nos lleva por otro camino, no me va a faltar a mí la capacidad para decir esto no caminó y vamos a otra cosa”, dijo en el programa Agenda Política.

"Yo soy consciente que, a veces, las cosas no funcionan"; añadió.