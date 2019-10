El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, cuestionó las declaraciones del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y las calificó de “inoportunas”.

“Debo exhortar a las autoridades que no tienen conocimiento del trámite de este proceso reservado que la opinión que puedan dar sea una opinión responsable y me refiero en estricto al presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros, quien de una manera inoportuna y que no corresponde al cargo que ostenta, emite juicios que no son los adecuados, que son impertinentes e inoportunos en la averiguación de la verdad”, afirmó a la prensa.

El último viernes el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, aseguró que si hubiera asumido como fiscal en el Caso Odebrecht habría buscado conseguir la captura internacional de los exejecutivos de la empresa brasileña para que el Estado peruano tenga una “posición mejor”.

Agregó que habría efectuado una estrategia diferente a la de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, “pero cada uno sabe cómo trabaja”.

José Domingo Pérez hizo un llamado a la prudencia de José Luis Lecaros dentro del proceso del cual indicó “no tiene conocimiento de los antecedentes”.