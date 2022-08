José Luis Gavidia aseguró que la renuncia que presentó este miércoles al cargo de ministro de Defensa no se debe a la actual coyuntura política ni a los cuestionamientos a su gestión por supuestas irregularidades, sino que se trata de razones estrictamente personales.

“Ya he comentado mi renuncia al presidente y al premier. Es una decisión personal, no tiene nada que ver con la coyuntura política. Me voy con los logros del sector Defensa”, aseveró a TV Perú tras dar a conocer su salida del Gabinete en redes sociales.

Ministro José Gavidia presentó su carta de renuncia

Posteriormente, en diálogo con Canal N, Gavidia descartó que su salida esté relacionada a la denuncia periodística que apunta a que su esposa habría firmado contratos irregulares con el Ministerio de la Producción.

“No tiene nada que ver [el tema de mi esposa], mi esposa ha presentado demanda a Produce, porque fue sesada y no le pagaron, ya admitieron la demanda por despido intempestivo, es un caso judicializado”, explicó.

José Luis Gavidia asumió el sector Defensa el 1 de febrero, luego de la salida de su antecesor, Juan Carrasco Millones, como parte del entonces nuevo Gabinete encabezado por el congresista Héctor Valer. Luego, el 8 de febrero, fue ratificado en el cargo con Aníbal Torres como primer ministro.

Procesos en su contra

Durante su gestión como ministro de Defensa, el Ministerio Público inició una investigación contra José Luis Gavidia por el presunto delito de peculado por haber usado un vuelo oficial para trasladarse a provincias con sus tres hijas.

Según informó “Punto final”, el funcionario había viajado en un avión de la Marina de Guerra con sus hijas de 11, 15 y 31 años a Huánuco para una actividad oficial entre los días 13 y 15 de marzo de este año.

