El ministro del Interior, Dimitri Senmache, responsabilizó a la fiscalía de haber retrasado las comunicaciones formales para llevar a cabo la detención del exministro Juan Silva, lo que habría facilitado la fuga del investigado.

En declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro señaló que la medida de videovigilancia que fue comunicada el 27 de mayo a la policía anticorrupción no permitió que haya un seguimiento a Juan Silva.

“He escuchado a algunas personas salir en medios indicando por qué la policía no hizo seguimiento. Porque no podía hacer seguimiento dado que eso no se enmarca en el pedido del proceso de videovigilancia. Si la policía sigue a alguien sin una orden, está violando los derechos de esa persona y puede ocasionar problemas en el proceso que se le sigue y se sanciona al policía que haya cometido ese abuso de autoridad porque está extralimitándose en sus funciones”, explicó.

Senmache reiteró que la policía hizo la labor que le correspondía, porque la videovigilancia se hizo a inmuebles vinculados a Juan Silva, incluyendo su domicilio y otras áreas donde, desde el 27 de mayo y en adelante, se detectó que no estaban siendo usados por el exministro.

Esta información fue usada por el Ministerio Público en su pedido de detención preliminar, según explicó el ministro del Interior. Esta orden fue aprobada por el Poder Judicial el 4 de junio pero oficialmente recién fue enviada al coronel a cargo de la policía anticorrupción el día 6.

“El coronel Huasasquiche no podía saber antes del día 6 que se le remite la resolución la decisión del 4 porque esa resolución del 4 el Poder Judicial había remitido al Ministerio Público, pero el Ministerio Público remitió al jefe de investigaciones recién el día 6″, advirtió.

Senmache incluso aseguró que desde el día 4 de junio, cuando circulaba por medios de comunicación una supuesta orden de detención e impedimento de salida del país contra Juan Silva, pidió al comandante general de la PNP “disponer que los organismos de línea y divisiones especializadas de la Policía redoblen y fortalezcan acciones que permitan asegurar la trazabilidad de aquellos individuos” investigados.

“El comunicado de (el Ministerio Público) no dice toda la verdad. No dice que ellos recibieron la resolución el 4 y lo enviaron el día 6, no dice eso el comunicado. Hacen pensar que la policía conocía desde el día 27 el pedido de vigilancia y no es así porque lo envía le fiscal López al corone Huasasquiche y es una medida especial que se enmarca en una carpeta fiscal reservada”, comentó.

“Ellos (la fiscalía) debería contrastar un documento indicando que en mi caso, el 27 de mayo, el ministro del Interior sabía de esa videovigilancia. Si ellos traen un solo documento, una sola comunicación que demuestre ello, perfecto, acepto responsabilidad. Pero no puedo aceptar responsabilidad que no me compete”, concluyó.