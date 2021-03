Juliana Oxenford cuestionó duramente al presidente Francisco Sagasti por no permitir que las empresas privadas importen la vacuna contra el COVID-19 y avanzar más rápido con la inmunización.

En su cuenta de Instagram, la periodista tildó de “populismo barato” que el presidente Sagasti haya indicado que no quiere que “el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune”.

“Acaso el estado nos está garantizando las vacunas que necesitamos para avanzar rápido con el proceso de inmunización? Obvio que no. Pero claro, se presenta como el Presidente “justo” que busca igualdad cuando lo que está haciendo es matarnos”, escribió Juliana Oxenford.

En ese sentido, Juliana Oxenford afirmó que el Estado no puede avanzar con el millón de vacunas de Sinopharm y que las empresas privadas podrían apoyar al menos inmunizando a sus trabajadores: “O es que nadie le ha explicado al “científico” Sagasti que si no pueden ni con el miserable millón de vacunas que han llegado, pues deberían permitir que entren los privados? No importa si se empiezan a vacunar los que más o menos tienen. La idea es que las empresas hagan lo mismo con sus trabajadores (vacunarlos), que el gobierno distribuya las que van llegando a las poblaciones más vulnerables y de menores recursos y -así - la brecha se acorta y vamos sumando el número de inmunizados”.

“Parece que nadie le ha dicho que estamos frente a un virus con un poder de expansión y contagio cada vez más peligroso, que vivimos en un país con un sistema de salud miserable y desbordado, que la lista de muertos sigue creciendo y que necesitamos sumar esfuerzos . Si, sumar. Es cierto que hay una ley que no permite que las vacunas cuesten más que lo que le cuesta a quienes reciben las dosis de manos de estado y que son cero costo, pero también es verdad que a la ley la antecede otra norma que permite adquirir vacunas y a las que el sector empresarial podría acceder para inocularas gratuitamente entre sus empleados y familias”, se lee en la publicación de la periodista.

Juliana Oxenford aclaró que no pretende que las empresas privadas sean altruistas, sin embargo inmunizar a los trabajadores es lo que más les conviene para retomar sus actividades: “Tema aparte es que los laboratorios no están (todavía) negociando con privados, pero ese no es el punto del Señor Presidente para defender su teoría. No, no apelo a un sentido altruista de parte de las grandes empresas, sería utópico. Esto sin contar que el 75% de trabajadores en Perú son informales. Lo que creo es que a ellos (empresas) - sobretodo a ellos- les conviene reactivar sus cadenas productivas y tener a su gente protegida. Si pudieran vacunar tendrían que hacerlo también con las personas que viven con cada uno de sus empleados y el círculo abarcaría a quienes no forman parte del grupo de “formales””.

“No señor Sagasti, no engañe. Las palabras bonitas, poemas bien recitados y discurso desfasado no nos van a salvar de esta maldita enfermedad”, sentenció.

