Juliana Oxenford: "Lo que ha hecho Martín Vizcarra es valiente"

La periodista Juliana Oxenford no fue ajena al reciente anuncio de Martín Vizcarra sobre su propuesta de reforma constitucional de adelantar las Elecciones Generales al 2020 y recortar su mandato para esa fecha.

"Podemos estar o no de acuerdo con este gobierno, pero hay algo que es cierto: lo que ha hecho Vizcarra es valiente"; fue el comentario la conductora de televisión, generado un debate en redes.

Esta mañana Vizcarra propuso "una salida a esta crisis institucional". "Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha", dijo en su mensaje presidencial por 28 de julio.

Antes de este polémico anuncio, Oxenford sostuvo que el discurso de Vizcarra le parecía aburrido.

"Si no fuera porque estoy en vivo y tengo que comentar el mensaje, hace rato me hubiera dormido. No basta con dar un mensaje, hay que ponerle algo de emoción y saber llegar a la gente. No sé ustedes pero yo estoy bastante aburrida", escribió en Twitter.