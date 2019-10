La periodista Juliana Oxenford volvió a afirmar que es muy amiga de Mijael Garrido Lecca, el futuro candidato por el APRA para el Congreso de la República.

Ante la insistencia de sus seguidores, la conductora de TV opinó sobre la postulación de su amigo Mijael previstas para el 26 de enero del 2020.

“Sí, es mi amigo y no estoy de acuerdo con su postulación. Le he dicho al periodismo ya no puede volver y que espero no tener que ir a visitarlo más adelante a Piedras Gordas”, escribió en Twitter.

Según el comentario que se lee, también le piden a Juliana Oxenford sincerarse con respecto si es militante de algún partido, tal y como lo hizo Mijael Garrido Lecca.

“Debo decir que estoy de acuerdo contigo. Si eres militante y periodista a la vez, te sacas la careta y blanqueas tu situación”, respondió la periodista.

Como se recuerda, Garrido Lecca reveló en el programa de Jaime Bayly, que recibió invitaciones de “varios partidos"; entre ellos, el Partido Popular Cristiano (PPC), Perú Nación y el Apra. Recordó que en este último militó durante su adolescencia hasta los 18 años.