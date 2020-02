La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, presentó su carta de renuncia, tras los cuestionamientos surgidos a raíz de la reunión que sostuvieron representantes de Odebrecht, el exprocurador Jorge Ramírez y el extitular del Minem Juan Carlos Liu Yonsen.

Ella brindó declaraciones a RPP, pero cuando se acercaron las cámaras de “Al estilo Juliana”, la aún ministra evitó pronunciarse sobre una eventual crisis ministerial. Ella, simplemente, ignoró al reportero, lo que provocó la molestia de la periodista Juliana Oxenford.

“No quiere dar ningún tipo de explicación, hay que ser bien caradura, más aún cuando ha salido el exprocurador Jorge Ramirez a decir que esa reunión con exejecutivos de Odebrecht sí se dio”, comentó Oxenford.

“Eso era conocimiento del Ejecutivo porque quien coordinó esa audiencia fue la ministra de justicia. Revilla no quiere responder, seguramente si se animaba a decir algunas palabras decía ‘no, como mañana es día de los enamorados no quiero hablar del tema’. Recuerden cómo respondió por los muertos en Villa El Salvador y dijo que no quería hablar porque era navidad”, sentenció la conductora de TV.

