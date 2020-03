La periodista Juliana Oxenford logró comunicarse en exclusiva con el expresidente Alejandro Toledo, quien se negó a hablar de su situación judicial, luego de ser liberado para evitar el riesgo de contagiarse con el coronavirus (Covid-19) en una correccional de Estados Unidos.

Fue len dos ocasiones. “No, no, no [voy a dar entrevistas]”, dijo el líder del otrora partido Perú Posible en una primera comunicación telefónica.

En la segunda llamada la periodista le recordó que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia peruana, Alejandro Toledo se ofuscó: “No voy a dar ninguna declaración, me disculpa, no puedo. Me disculpa. Respete mi opinión. ¿Usted me está acusando o me está haciendo una pregunta?”.

Juliana Oxenford, indignada porque no le respondió sus preguntas, comentó: “La sonsa fui yo, si le hubiese dicho yo, ‘tómese un traguito, conversemos, yo también saco un Jhonny Walker', entrábamos en confianza. Es una vergüenza. Este sujeto tiene dos órdenes de captura, si llega al Perú lo trasladan a la cárcel”

El juez Thomas S. Hixson acogió el requerimiento de la defensa del exmandatario que solicitaba que este abandone la correccional de Maguire, donde se encontraba recluido, por el temor de que se contagie de coronavirus (COVID-19).

Dicha orden dispuso que Toledo Manrique abandone la correccional una vez que pague US$500 mil en efectivo de un total de US$ 1 millon de fianza.

