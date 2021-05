Antes de firmar la ‘Proclama ciudadana’, la lidereza de Fuerza Popular y candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, dio unas palabras y recordó la angustia de su familia cuando estaba en prisión e inició la pandemia del coronavirus o COVID-19.

“A veces en la vida Dios nos permite estar en situaciones extremas. A mí me tocó en tres oportunidades vivir momentos dolorosos y difíciles y en mi injusta prisión preventiva, llegó la pandemia. Es en medio de esas noches de soledad que retumbaban las voces de mis hijas. Angustiadas para que mi salud no se resquebraje”.

Keiko Fujimori recordó que fue en ese momento en que le prometió a Dios que si volvía con su familia, trabajaría por los peruanos. “Es en medio de esta situación que le pido a Dios y juro ante él que si me permitía volver al lado de mi familia, enmendaría mis errores, trabajaría para que las familia que están sufriendo dolor lo superen y convertir al Estado en uno cercano y sensible”.

Con la voz un poco quebrada, agregó: “Hace un años Dios me permitió volver al lado de mi familia y si el pueblo peruano me da la oportunidad, sé que podré cumplir con mis promesas. Sé que en esta etapa hay muchos ciudadanos se están sumando a nuestras propuestas y sé que no lo hacen por mí y hoy vengo para jurar para comprometerme con todos los peruanos, pensando además que al final de mi mandato se distribuirá de manera justo las riquezas”.

