A un año de cumplir su detención preliminar ordenada por el Ministerio Público, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó ser líder de una organización criminal o haber cometido alguno de los delitos que le imputa la fiscalía.

"Un día como hoy, hace un año, fui emboscada de manera inesperada al ingresar a dar una de las muchas declaraciones al Ministerio Público. Pensé, en ese momento, que no podía haber nada más arbitrario en la vida, pero me equivoqué.

Desde ser expuesta como un trofeo con un chaleco de detenida, hasta ser trasladada de emergencia enmarrocada en una furgoneta, son cosas que jamás imaginé pasar, ni en mi peor pesadilla.

Tengo claro que no hay nada que me pueda partir más el alma, que despedirme de mis hijas en los días de visita sin poder responderles cuándo volveremos a estar juntas.

Hoy estoy a la espera de una decisión que puede terminar con esta injusticia, y me permita dormir a lado de mis hijas, abrazándolas muy pero muy fuerte. Alzo mi voz, con humildad y fortaleza, y les digo a todos:

Soy Keiko Fujimori, madre de dos niñas, hija de un expresidente y de una excongresista, 2 veces candidata presidencial, ex congresista y presidenta de un partido político. Puedo haber cometido aciertos y desaciertos, pero si lo hice, fue pensando que era lo correcto en su momento y asumo el 100% de la responsabilidad sobre mis actos y decisiones políticas.

No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro.

Pongamos cada cosa en su lugar. No confundamos la actividad política con la justicia penal, hacerlo no solo daña a los políticos, daña a las instituciones democráticas, daña a todos"

Como se recuerda, la líder del fujimorismo fue intervenida cuando acudía a brindar su declaración ante el equipo especial Lava Jato. Sin embargo, 7 días después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la orden detención preliminar.

Keiko Fujimori recibió los 36 meses de prisión preventiva el 31 de octubre del 2018. Un día después fue trasladada al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde permanece hasta la fecha. Desde entonces, la Corte Suprema redujo de a 18 meses la restricción contra la excandidata presidencial y estableció como su fecha de liberación el mes de abril del 2020.