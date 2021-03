La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este martes que se le ha prohibido viajar al interior del país para continuar con sus actividades de campaña porque, pese a las dos prisiones preventivas y la detención preliminar que ha sufrido, “no han podido” derrotarla.

Fujimori Higuchi se mostró confiada en que saldrá “adelante frente a este impedimento” y destacó que su hermana Sachi Fujimori está haciendo actividades en el norte del país para apoyarla ante la restricción del Poder Judicial.

“Hace algunos años me llevaron a prisión injustamente tres veces, finalmente, las instancias superiores me liberaron. Luego intentaron suspender absurdamente y de manera arbitraria nuestro partido, pero en primera y en segunda instancia, esa petición se negó y como no han podido con nosotros, ahora lo que buscan es que yo no pueda viajar”, sostuvo en diálogo con sus simpatizantes en San Juan de Lurigancho.

“Como todo en la vida, yo siempre digo que tenemos que seguir adelante frente a este impedimento Sachi, mi hermana, está en el norte, y yo voy a trabajar fuertemente en Lima para poder seguir llevando nuestro mensaje en nuestro plan de Gobierno”, señaló.

La lideresa de Fuerza Popular pidió a sus seguidores tener “mucha energía, mucha fe y mucha fuerza” en el “último tramo” de la campaña electoral de cara a los comicios el próximo domingo 11 de abril.

“Les pido que en este último tramo le pongamos mucha energía, mucha fe y mucha fuerza. Sabemos que como estamos avanzando, que como estamos teniendo el respaldo popular, también vienen los ataques”, manifestó.

El domingo pasado, Keiko Fujimori reveló durante el debate presidencial organizado por América TV que una resolución judicial le impedirá seguir viajando por el país. Sin embargo, esta decisión se produce porque el magistrado Víctor Zúñiga Urday se encuentra recusado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y no puede emitir resoluciones en el caso hasta que se resuelva la recusación.

