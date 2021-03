La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que el excongresista Carlos Raffo sea parte de su equipo de campaña. Lo curioso es que la hija de Alberto Fujimori estaba brindando sus declaraciones desde un domicilio del exparlamentario.

“[¿Carlos Raffo participa en su campaña?] No. Es verdad que me he amistado con él, somo amigos, pero él no es parte del equipo de campaña”, aseguró en una entrevista con el programa ‘Punto Final’.

Sin embargo cuando el periodista Christopher Acosta le consultó si sabía de que la grabación de la entrevista se estaba realizado en un inmueble de Raffo, ella respondió:

“[¿Estamos en una casa del señor Raffo?] No le podría precisar eso. [¿No sabe usted dónde estamos grabando esta entrevista?] Tengo varios amigos, pero no le puedo hacer esa precisión. [Esta es una casa del señor Raffo, lo podemos decir con certeza] Él no vive acá [Pero es su casa] Él no vive acá”, insistió.

Sobre el “autoritarismo” de Alberto Fujimori

En otra entrevista difundida este domingo, Keiko Fujimori aseguró que no se puede comparar al sentenciado expresidente Alberto Fujimori con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y rechazó que se le pueda llamar como un “dictador” a su padre, a pesar de que reconoce que tuvo “momentos de autoritarismo”.

“No voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador, te pido que lo trates con respeto. Él fue elegido democráticamente. He señalado que el 5 de abril de 1992 era un momento de excepción y era un momento irrepetible”, sostuvo en una entrevista en el programa ‘7x7’ de Willax TV.

“Él convoco a elecciones democráticas [tras el 11 de abril] en el Congreso Constituyente. No puedes comparar a mi padre con Nicolás Maduro. Son modelos absolutamente diferentes y lo que hoy vive Venezuela es terrible y muy triste”, señaló.

