La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que la solución de la crisis política en el país es la salida del presidente Pedro Castillo del cargo, a través de alguna de las opciones constitucionalmente viables, tras cuestionar la capacidad que ha demostrado al elegir ministros cuestionados y manifestar que está aprendiendo a ejercer su función.

“Tener cuatro gabinetes en menos de siete meses es algo inédito y es una situación muy lamentable para nuestro país [...] Creo que Guido Bellido o Héctor Valer son síntomas y la enfermedad es Pedro Castillo, porque es él quien convoca, quien invita a formar parte del Gabinete a simpatizantes del terrorismo, a guerrilleros como (Héctor) Béjar, a personas que no tienen ninguna experiencia política ni de gestión”, dijo en una entrevista a RPP.

“Creo que la solución es que el presidente Pedro Castillo deje el cargo y aquí hay varias alternativas”, agregó.

Para Keiko Fujimori, las opciones son la renuncia del presidente de la República, así como su posible vacancia, para la cual aseguró que cuentan con los 24 votos de los congresistas de Fuerza Popular.

En tercer lugar, indicó que está el camino de las denuncias constitucionales ante el Congreso de la República.

“Creo que para tomar una decisión de esta naturaleza uno no tiene que ir a una votación con una calculadora, uno tiene que partir del principio que estamos convencidos que Pedro Castillo no sabe convocar personas, no se siente responsable del cargo que está o no está ejerciendo”, manifestó.

Incluye a Dina Boluarte en crítica

Keiko Fujimori incluyó en sus cuestionamientos a la actual vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien ha ejercido el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno y a lo largo de los tres gabinetes.

“La señora Dina Boluarte siento que es parte de todo esto y lo ha acompañado en todos estos gabinetes que lamentablemente han generado tanta desazón, desconfianza y rechazo de parte de la población”, advirtió.

Sin embargo, la excandidata presidencial indicó que lo urgente es la salida de Pedro Castillo y que no se ha evaluado la posibilidad de que también Dina Boluarte se aparte del cargo de vicepresidenta.