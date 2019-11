Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), aseguró que aún no ha decidido su voto respecto al hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“No he tomado una decisión. No tengo una posición personal al respecto, que no se busquen motivos innobles sea cual sea mi decisión. Mi decisión va a ser una decisión en base a principios jurídicos de acuerdo a derecho”, sostuvo en diálogo con Cuarto Poder.

Ramos no adelantó la dirección de su voto. Sin embargo, manifestó una posición clara respecto a la prisión preventiva. Recordó el caso del exviceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba, quien permaneció 30 meses privado de su libertad bajo esta medida “sin ser procesado o condenado en juicio”.

“No olvidemos que hace unos días, el señor Cuba que fue viceministro en tiempos de Alan García fue excarcelado por el Poder Judicial porque estuvo tres años con prisión preventiva sin juicio”, señaló.

Imported ANS Video id=8c128017-c60b-4f45-9c52-be648511bb0f

“Estos mecanismos procesales [las prisiones preventivas] tienen que utilizarse moderadamente con un sentido de cautela a los derechos fundamentales de las personas”, agregó.

Asimismo, el magistrado fue consultado respecto al caso del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia en el cual votó a favor de su libertad. Indicó que aquel fue “un caso particular” y dijo no encontrarle “similitudes” con el caso de Fujimori Higuchi.

“Cada caso es especial. No se olvide que en el caso de la pareja Humala Heredia había el tema de la obstrucción a la justicia y ese era un tema que prácticamente no estaba en discusión. En este caso sí hay una discusión de ese tema. La gran pregunta es si ese peligro se mantiene o no se mantiene”, manifestó Carlos Ramos.

Como se recuerda, el TC debe decidir respecto al hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori en lo próximos días. La excandidata presidencial cumple 18 meses de prisión preventiva desde el 31 de octubre del 2018 por presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular.