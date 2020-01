La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este jueves que su esposo Mark Vito Villanella cumplió “el mayor deseo que tenía durante su huelga de hambre”: una hamburguesa de la cadena de comida rápida Bembos.

La excandidata presidencial compartió una fotografía a través de sus redes sociales en la que se muestra con toda su familia almorzando en dicha franquicia.

“Tardó un poco, pero hoy salimos los 4 para que Mark cumpla el mayor deseo que tenía durante su huelga de hambre: ¡Una bembos extrema!”, escribió Fujimori Higuchi.

El 22 de noviembre del 2019, Mark Vito Villanella dijo que tenía antojos y que le encantaría comerse una “hamburguesa extrema”, en medio de la huelga de hambre que inició mientras exigía que el Tribunal Constitucional (TC) falle a favor del recurso que buscaba anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

“En este momento me encantaría una bembos. Y no cualquier hamburguesa, me encantaría una hamburguesa extrema. Pero todo este sufrimiento tiene sentido para que la gente sea consciente de la injusticia que sufre mi esposa”, señaló en dicha oportunidad en declaraciones a Trome.

Cabe destacar que Keiko Fujimori es investigada por presuntamente encabezar una organización criminal al interior de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) dedicada al lavado de activos. Por esta investigación, el Poder Judicial evalúa un requerimiento de prisión preventiva en su contra.

La excandidata presidencial cumplió prisión preventiva por este caso desde el 31 de octubre del 2018 al 29 de noviembre del 2019 cuando fue liberada luego de que el Tribunal Constitucional falló a favor de un hábeas corpus presentado por su familia.