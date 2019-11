Mark Vito Villanella cumplió su cuarto día en huelga de hambre y negó haber ingerido algún alimento. El esposo de Keiko Fujimori, además, aseguró que no puede dormir bien dentro de su carpa.

“En el día hay un sol que quema en un “gringo” terrible y en la noche hay un frío que no te deja dormir. Además hay camiones que pasan en la noche, cuando estás apunto de dormir el temblor que te despierta. También hubo un desmonte al costado desde 3 de la mañana, estoy en día 4, tres noches y de las tres dormí uno, no dormí anoche ni la primera”, contó Mark Vito a Canal N.

Foto: Leandro Britto

El esposo de Keiko Fujimori descartó haber comido en estos días luego de la difusión de algunas fotos en las redes sociales: “Sin ningún comida, nada, pero creo que todo vale la pena para que la gente esté más consciente de tantos abusos y excesos que está pasando en la cárcel Keiko Fujimori”.

Asimismo, Mark Vito habló sobre la carta que Keiko Fujimori le mandó tras conocer que estaba en huelga de hambre. “Me imaginaba que no iba a estar de acuerdo porque es una persona que siempre piensa en los demás. Yo creo que jamás estaría de acuerdo en poner mi salud y mi vida en riesgo, pero creo que llego a esta medida tan extrema para que parte todo este show del Ministerio Público”.

Foto: Leandro Britto

La pareja de Keiko Fujimori también reveló que inició su huelga de hambre tras tener una conversación con sus hijas: “No puedo explicar cómo me sentí llegando a la casa día tras día después del trabajo al ver las caras de mis hijas diciendo ‘papá, has algo por mamá’. El día que hice la huelga de hambre les dije ‘bueno, eso no depende de mí’, y ellas reaccionaron ‘no papá, yo no voy a aceptar esa respuesta’”.

Foto: Leandro Britto

Cabe resaltar que este sábado, Sachi Fujimori y las hijas de Keiko acudieron al penal Santa Mónica para visitarla. Al salir, pasaron por la carpa de su padre. La abogada Giulliana Loza también acudió al penal.

