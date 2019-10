El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, apareció en la Fiscalía de Lavado de Activos con varios contenedores llenos de documentos de sus empresas a fin de aclarar que no realizó aportes de dinero a la campaña presidencial de Fuerza Popular.

“Estoy cumpliendo en entregar 9500 hojas de documentación sobre mi empresa. Me parece innecesario, mi empresa no tiene nada que ver con esta investigación. Mi empresa no tiene nada que ver con la política , nunca ha aportado a Fuerza Popular. Mi empresa no existió en 2011 porque fue creada en 2014”, dijo a canal N.

Dicha documentación, entre escrituras públicas y fichas registrales, fue solicitada por el Ministerio Público por la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular.

Según indicó Vito, lo que le llama la atención es que en la notificación de la Fiscalía le dieron cinco días para cumplir con este requerimiento. Por ello, consideró que “aquí hay una persecución selectiva”.

“(Me pidieron) cosas que no existen. Me han pedido estados de cuenta en dólares del mes de mayo del 2015 del BBVA. En ese mes solo hice movimientos en soles, necesité una carta para corroborar la información”, sostuvo.